ABD kesinlikle Ayn'ul-Esad Üssü'nde askerlerinin öldüğünü itiraf edecek

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, Irak'taki Amerikan Ayn'ul-Esad Üssü'ne yapılan füzeli operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Yemen merkezli Al Masirah kanalına konuşan Tuğgeneral Hacizade, "İran'ın sert misilleme eylemi Amerikan güçlerinin bölgeden atılana kadar devam edecek. Zulüm ile saldırganlık devam ettiği sürece, düşmanla mücadelemiz ve savaş alanındaki varlığımız devam edecektir” ifadelerinde bulundu.

Tuğgeneral Hacizade, İran’ın Ayn el-Esad üssüne karşı düzenlediği füzeli operasyon sonucu ABD’nin imajının kırıldığını dile getirerek, "ABD füze saldırısında askerlerinin öldüğünü kesinlikle itiraf edecek. Şimdi sırf bir beyin sarsıntısı yaşandığı iddia ediliyor. Amerikalılar saldırının başlangıcında farklı bir şey söyledi ve daha sonra değiştirdi. Son olarak 109 ABD askerinin beyin travması geçirdiği ileri sürüldü" dedi.

Tüm direniş ekseni ülkelerinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu anlatan Tuğgeneral Hacizade, "Amerikan birliklerini bölgeden uzaklaştırmak ve Siyonist rejimini yok etmek için çabalarımızı birleştirmeliyiz. Bugün direniş ekseni sadece İran değil, Kızıldeniz'den Akdeniz'e kadar ve Lübnan'daki Hizbullah ve Yemen'deki Ensarullah'a kadar uzanıyor" diye konuştu.