  1. Dünya
  2. Ortadoğu
15 Şubat 2020 - 12:32

Bahreyn'de İsrail bayrağını yakan gence 3 yıl hapis cezası

Bahreyn'de İsrail bayrağını yakan gence 3 yıl hapis cezası

Bahreyn’de Siyonist işgalci rejim bayrağı yaktığı gerekçesiyle tutuklanan bir gence 3 yıl hapis cezası verildi.

Bahreyn medyasına göre Al Halife mahkemesinde Siyonist işgalci rejim bayrağı yaktığı gerekçesiyle tutuklanan bir gence 3 yıl hapis cezası verildi.

Bahreyn’in birçok şehir ve kasabasında, 14 Şubat 2011 Devrimi'nin 9. yıldönümü nedeniyle Kral Hamed bin İsa el Halife karşıtı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Başkent Manama'da Al Halife güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği kaydedildi. Bahreyn halkı Al Halife karşıtı sloganlar atarak siyasi mahkumların serbest bırakılmasını istedi.

Bahreynliler 14 Şubat 2011'de ülkeye eşitlik, adalet ve özgürlük getirmek amacıyla Al Halife karşıtı gösteriler düzenlemişti.

News Code 1884523

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler