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17 Şubat 2020 - 18:35

İran'dan Azerbaycan'a tebrik mesajı

İran'dan Azerbaycan'a tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yapılan parlamento seçimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi nedeniyle Azerbaycan halkı ve hükümetini tebrik etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yapılan parlamento seçimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi dolayısıyla Azerbaycan'a tebrik mesajı gönderdi.

Musevi, kaleme aldığı mesajda, İran'ın Azerbaycan'daki seçimlerin uygun bir koşulda yapılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülkenin münasebetlerinin günden güne gelişmesini temenni etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in 5 Aralık 2019'da Parlamentoyu feshetmesi ve erken seçim kararı alması üzerine, Azerbaycan seçim sürecine girmiş ve 9 Şubat'ta erken milletvekili seçimleri yapılmıştı.

News Code 1884592

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