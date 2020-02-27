BAE'den İran'a uçuşlar yakında yapılacak

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Fly Dubai hava yolu şirketinin ansızın İran'a seferlerini durdurmasıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, "İran Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin Tahran Büyükelçiliği, Abu Dabi ve Dubai'daki temsilcilerimiz İran hava yolları şirketlerine ait uçuşların yapılması için elinden geleni yapmaktadır" dedi.

Musevi, "Alınan son bilgilere göre, uçuşların tekrar yapılmasına izin verilmiş ve söz konusu uçuşlar yakında yapılacaktır" ifadesini kullandı.

Musevi ayrıca, "Bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz ve ilgili tüm kurumlarla koordineli olarak BAE'deki vatandaşlarımızın ülkeye dönmesi için gereken tedbirleri ele alacağız" diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Fly Dubai hava yolu şirketi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tahran ile İsfahan, Lar, Meşhed ve Şiraz kentlerine uçuşlarını geçici olarak askıya almıştır.