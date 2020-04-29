İsrail Lübnan'ın egemenliğini ve hava sahasını ihlal ediyor

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis ile yaptığı görüşmede Siyonist Rejim'in Lünban hava sahasına saldırılarını eleştirdi.

Mişel Avn, "İsrail, Lübnan egemenliğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ihlal ediyor. En son yaptığı eyleminde de Suriye'ye saldırmak ve Suriye- Lübnan sınırlarındaki sivil bir aracı hedef almak için Lübnan hava sahasını kullandığını gördük" dedi.

Avn ayrıca Lübnan'ın şu anda Suriyeli mülteciler sorunu, yeni tip koronavirüsün yayılması ve ekonomik durumu dahil olmak üzere üç sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti.