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18 Şubat 2020 - 19:57

İran ile Pakistan'dan, sınır pazarlarının geliştirilmesine vurgu

İran ile Pakistan'dan, sınır pazarlarının geliştirilmesine vurgu

İran'ın İslamabat Büyükelçisi ve Pakistan Başbakanı Özel Yardımcısı, ortak sınır pazarlarının geliştirilmesine vurgu yaptılar.

İran'ın İslamabat Büyükelçisi Seyyid Muhammedali Hüseyni ve Pakistan Başbakanı Özel Yardımcısı Abdul Razak Davut bugün biraraya gelerek iki ülkenin bankacılık ve finsansal işbirliğini masaya yatırdılar.

Hüseyni görüşmede, İran ile Pakistan'ın ticaret ve ekonomik işbirliğinin gerek devletler gerekse özel sektörler arasında daha da geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Parstoday'ın haberine göre, Pakistanlı yetkili de görüşmede İran ile Pakistan'ın mal kaçakçılığıyla ciddi ve sürekli mücadelesine ve iki ülkenin ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

News Code 1884619

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