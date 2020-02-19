Libya'da Hafter ile yürütülen müzakereler askıya alındı

TRT Haber'in bildirdiğine göre, Libya’daki El-Ahrar televizyonuna konuşan Serrac, Hafter milislerinin ateşkes ihlalleri nedeniyle Cenevre’de BM himayesinde gerçekleşen, iki taraftan da 5'er temsilcinin katıldığı 5 5 askeri müzakerelerin yanı sıra "ekonomik ve siyasi diğer görüşmeleri de askıya aldıklarını" söyledi.

Hafter milisleri dün başkent Trablus’un ticari limanına iki ayrı roketli saldırı düzenlemiş bu saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetmiş 5 kişi yaralanmıştı.

BM’nin Libya’ya ilişkin sunduğu ve Berlin Konferansı’na katılan ülkelerin desteklediği çözüm haritasında, kalıcı ateşkesi sağlamak için iki taraftan 5'er temsilcinin katıldığı 5 5 askeri görüşmeler, ekonomik müzakereler ve siyasi görüşmeler olmak üzere karşıt tarafları bir araya getirecek 3 ayrı yol haritası ortaya konmuştu.

UMH, gece yarısından sonra yaptığı açıklamayla, Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5 5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımı askıya almıştı.