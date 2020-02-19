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19 Şubat 2020 - 22:02

Libya'da Hafter ile yürütülen müzakereler askıya alındı

Libya'da Hafter ile yürütülen müzakereler askıya alındı

Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, BM gözetiminde Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurdu.

TRT Haber'in bildirdiğine göre, Libya’daki El-Ahrar televizyonuna konuşan Serrac, Hafter milislerinin ateşkes ihlalleri nedeniyle Cenevre’de BM himayesinde gerçekleşen, iki taraftan da 5'er temsilcinin katıldığı 5 5 askeri müzakerelerin yanı sıra "ekonomik ve siyasi diğer görüşmeleri de askıya aldıklarını" söyledi.

Hafter milisleri dün başkent Trablus’un ticari limanına iki ayrı roketli saldırı düzenlemiş bu saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetmiş 5 kişi yaralanmıştı.

BM’nin Libya’ya ilişkin sunduğu ve Berlin Konferansı’na katılan ülkelerin desteklediği çözüm haritasında, kalıcı ateşkesi sağlamak için iki taraftan 5'er temsilcinin katıldığı 5 5 askeri görüşmeler, ekonomik müzakereler ve siyasi görüşmeler olmak üzere karşıt tarafları bir araya getirecek 3 ayrı yol haritası ortaya konmuştu.

UMH, gece yarısından sonra yaptığı açıklamayla, Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5 5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımı askıya almıştı.

News Code 1884659

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