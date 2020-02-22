Libya: Cenevre'ye gitmeyeceğiz

Haber7'de yer alan habere göre, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri için Cenevre'ye gitmeyeceklerini söyledi.

İki önemli toplantı sonuçsuz kaldı

Geçtiğimiz haftalarda ise, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Moskova'da Libya Zirvesi gerçekleştirilmiş ancak Hafter'in masayı terk etmesiyle görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Daha sonra çok sayıda ülkenin lideri, Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya konulu toplantı gerçekleştirmiş ve Libya'da ateşkes üzerinde anlaşmıştı. Ancak Hafter güçleri bu anlaşmaya uymamış ve defalarca mutabakatı delmişti.

Hafter şart koşmuştu

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki görüşmeler askıya alınmıştı. Ancak en son BM'den yapılan açıklamada, "Libya'da kalıcı ateşkesi sağlamak amacıyla Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantıları yeniden başladı" denilmişti.

Darbeci Hafter, Türk askerlerinin Trablus'tan çekilmesi ve Ankara'nın UMH'ye desteğini kesmesi durumunda ateşkese "evet" diyeceğini belirtmişti.