Almanya'da ırkçı katliam: 9 ölü

Saldırılar, Hessen eyaletine bağlı Hanau kentindeki iki ayrı nargile kafede düzenlendi.

İddiaya göre 5 Türk hayatını kaybetti

9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Saldırıda kesin olmamakla birlikte 5 Türk hayatını kaybetti.

Bir görgü tanığı saldırganların kullandığı aracın plakasını polise bildirdi.

Saldırgan ve annesi evlerinde ölü bulundu

Polis, fail olduğu düşünülen kişinin evini bastı ve kapıyı patlatarak eve girdi.

Evde saldırgan ve annesinin ölü olarak bulunduğu açıklandı.

Saldırıyla ilgili ırkçı mektup bıraktı

Fail olduğu düşünülen kişinin Alman olduğu, avlanma belgesinin bulunduğu ve arabasında çok sayıda mühimmat sakladığı kaydedildi.

Alman gazetesi Bild de saldırganın aşırı sağcı eğilimli olduğunu yazdı. Ayrıca gazetenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Tobias R. adlı fail, saldırıyla ilgili ırkçı ifadelerin bulunduğu mektup ve video bıraktı.

Hükümet sözcüsünden açıklama

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, saldırıyı "Korkunç bir suç" olarak nitelendirdi, yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diledi.

Saldırıyla ilgili soruşturmayı Federal Başsavcılık üstlendi.

Çavuşoğlu: Avrupa'da ırkçılık çok tehlikeli boyuta geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, "Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili resmi açıklamaları beklemek lazım. İlk gelen bilgelere göre ırkçı motifli bir saldırı olduğu söyleniyor" dedi.

Kaynak: TRT Haber