ABD'nin illegal askeri varlığı bölgeyi güvensiz hale getirmiştir

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi, bugün "Ulusal Ordu Günü" dolayısıyla düzenlenen tören sırasında basın mensuplarına konuştu.

Bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Tuğgeneral Hatemi, ABD donanmasının iddialarına yanıt olarak, "Fars Körfezi bölgesinin güvensizliği dünyanın diğer tarafından sınırlarımıza kadar gelen Amerikalıların yasadışı askeri varlığıdır. Ayrıca temelsiz iddialarda da bulunmaktadırlar" dedi.

Tuğgeneral Hatemi, "Anlayış sahibi olan halkımız kesinlikle kimin haklı olduğunu biliyor; biz kendi evimizdeyiz, fakat onlar bölge ülkelerine yönelik tehdit yapmak ve yaptırım uygulamak için dünyanın diğer tarafından gelmişlerdir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı sürat botlarının Fars Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz ettiğini öne sürmüştü.