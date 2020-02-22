Hindistan'dan Trump öncesi maymun önlemleri

Hindistan basınına konuşan bir yetkili "Maymunların, Trump veya eşine saldırması büyük bir felaket olur" diyerek endişelerini dile getirdi.

Tac Mahal’in baş güvenlik görevlisi Brij Bhushan, sapanların maymunlar üzerinde önemli caydırıcı bir etkisi olduğunu vurgulayarak, Trump'ın ziyareti öncesi gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Yılda 2 ila 4 milyon ziyaretçi ağırlayan Tac Mahal çevresindeki yaklaşık 700 maymun, zaman zaman turistlere saldırarak eşyalarını çalıyor. 2018'de Hindistan'da annesi tarafından emzirilen 12 günlük bir bebek bir maymun tarafından kaçırılarak öldürülmüştü.

Ziyaretten önemli ticari anlaşmaların imzalanmasını bekleyen Hindistan hükumeti için ziyarete gölge düşürecek hiçbir olayların yaşanması istenmiyor. Öte yandan halkının önemli bir kısmının fakirlikle boğuştuğu ülkede ziyaret için yapılan harcamalar tepkilere yol açtı.

Ziyaret öncesi gecekonduların önüne duvar örüldü

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Trump ve eşi Melania Trump'ın Hindistan ziyareti öncesinde Ahmedabad'da 2 binden fazla kişinin ikamet ettiği gecekondu mahallesi önündeki yolun 500 metrelik kısmına 1,2 metre yüksekliğinde tuğladan duvar örüldü.

Çok sayıda siyasi lider, duvarın, Trump'ın konvoyunun önünden geçmesi beklenen gecekondu mahallesini saklamak amacıyla örüldüğünü belirtti. Hükümet yetkilisi Bijal Patel ise, duvarın gecekonduları saklamak için değil, güvenlik gerekçesiyle örüldüğünü öne sürdü.

Mahalle sakinleri, duvara yapılan harcamanın daha yararlı işler için kullanılabileceğini dile getiriyor.

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın 24-25 Şubat'ta Hindistan'ı ziyaret edeceklerini duyurmuştu.

Kaynak: Euronews