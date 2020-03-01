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1 Mart 2020 - 19:35

İranlı gazeteciden Suriye mesajı:

Sayın Erdoğan! Kendinizi bu tuzaktan kurtarın

Sayın Erdoğan! Kendinizi bu tuzaktan kurtarın

Tehran Times gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mohammad Ghaderi, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Sayın Erdoğan! Türkiye Batı’nın istikbar cephesine ait değil. Kendinizi bu tuzaktan kurtarın" ifadelerini kullandı.

Ghaderi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Suriye’deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tehran Times Genel Yayın Yönetmeni, attığı ilk tweette Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şöyle seslendi: “Sayın Erdoğan, yanlış yapıyorsunuz. Amerika ve İsrail güvenilir değiller. Geleceğinizi karartmayın. Bölge halkı, sizin bu tavrınızı unutmayacak ve direniş şehitlerinin kanı yakanızı bırakmayacaktır. Sayın Perinçek’in tavsiyelerini dinleyiniz. Teröristler size sadık kalmayacak.”

İranlı gazeteci, diğer bir paylaşımında da Suriye’deki gelişmelere ilişkin şunları kaydetti: “Suriye’deki son olaylar ABD ve İsrail’in yıllardır terör örgütlerini oluşturarak, etnik ve mezhep çatışmalarını alevlendiren ve bölgeyi parçalama planını izleyen senaryonun devamıdır. Sayın Erdoğan! Türkiye Batı’nın istikbar cephesine ait değil. Kendinizi bu tuzaktan kurtarın.”

News Code 1884893

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