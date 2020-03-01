Sayın Erdoğan! Kendinizi bu tuzaktan kurtarın

Ghaderi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Suriye’deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tehran Times Genel Yayın Yönetmeni, attığı ilk tweette Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şöyle seslendi: “Sayın Erdoğan, yanlış yapıyorsunuz. Amerika ve İsrail güvenilir değiller. Geleceğinizi karartmayın. Bölge halkı, sizin bu tavrınızı unutmayacak ve direniş şehitlerinin kanı yakanızı bırakmayacaktır. Sayın Perinçek’in tavsiyelerini dinleyiniz. Teröristler size sadık kalmayacak.”

İranlı gazeteci, diğer bir paylaşımında da Suriye’deki gelişmelere ilişkin şunları kaydetti: “Suriye’deki son olaylar ABD ve İsrail’in yıllardır terör örgütlerini oluşturarak, etnik ve mezhep çatışmalarını alevlendiren ve bölgeyi parçalama planını izleyen senaryonun devamıdır. Sayın Erdoğan! Türkiye Batı’nın istikbar cephesine ait değil. Kendinizi bu tuzaktan kurtarın.”