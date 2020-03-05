Bosna Hersek'te ilk koronavirüs vakası

Koronavirüs salgını Avrupa'ya yayılmaya devam ediyor. Bosna Hersek de yaptığı açıklamada, ülke içerisindeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Hasta ile ilgili detaylı bir bilgi paylaşılmazken, sağlık bakanının bugün ilerleyen zamanlarda konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Geçen yıl Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızlıca yayılan ölümcül salgın koronavirüsten (kovid-19) şimdiye dek 3200'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.

Kaynak: Yeni Şafak