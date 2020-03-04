  1. Toplum
4 Mart 2020 - 12:11

Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Vuhan kentinde bir hayvan pazarından başlayarak hızla dünyaya yayılan koronavirüste vaka sayısı 92 bini geçti. Dünya genelinde 3 bin 117 insanın ölümüne neden olan koronavirüs şu ana kadar 70 ülkede görüldü.

Irak'ta ilk ölüm

Irak’ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakasının yaşandığı bildirildi. Anadolu Ajansı, “Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti” bilgisini geçti.

Yeryüzündeki vaka sayısı 93 bini, can kaybı ise 3 bin 200'ü aştı. Şimdiye kadar 50 binden fazla insan ise iyileşti.

News Code 1884964

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