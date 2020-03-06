Başbakan Han, İslam Devrimi Lideri'nin Hint Müslümanlar hakkındaki tutumunu takdir etti

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'da Müslümanlara yönelik yapılan katliamı kınyan İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin tutumunu takdir etti.

Pakistan Başbakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'den yapılan Farsça açıklamaya göre, Başbakan Han, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistanlı Müslümanlar hakkındaki tutumunu takdir etti.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi Twitter hesabı üzerinden Ayetullah Hamanei'nin beyanatını yayınlayarak, Hindistan'daki Müslümanların katledilmesine tepki gösterdi.

Devrimi Lideri'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi tarafından atılan tweette, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların kalbi Hindistan'da Müslümanların katliamından yaralıdır. Hindistan hükümeti aşırıcı Hindular yanlısı partilere karşı çıkarak, Müslümanların katledilmesine son vermelidir" ifadesine yer verildi.

Hindistan'da Hint milliyetçisi grupların, başkent Yeni Delhi'de Müslümanları hedef alan saldırılarında çok sayıda kişi ölmüştü.