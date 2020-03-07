Bangladeş’te Hindistan Başbakanı Modi karşıtı gösteri

Bangladeş’in kurucusu ve Başbakanı Shek Hasina’nın babası olan Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ın doğumunun 100. yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde 2020 yılı ‘Mujib Yılı’ olarak ilan edildi. Bangladeş hükumeti Bangabandhu’nun doğum günü olan 17 Mart tarihinde Dakka’da düzenlenecek olan programa, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi davet etti. Hindistan’da son yürürlüğe giren ve Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasasına karşı sokağa çıkan Müslümanlara, Narendra Modi’nin partisi olan Hindistan Halk Partisi (BJP) tarafından yapılan zulme destek verdiği iddiası ile Bangladeş halkı Modi’nin davetinin iptal edilmesi için protesto gösterileri düzenledi.

Dün cuma namazından sonra ülke genelinde camilerde protesto eylemi düzenlenirken, bugün de başta Dakka olmak üzere birçok şehirde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halk bir araya gelerek Narendra Modi’yi protesto etti. Göstericiler, ‘Modi terörist’, ‘Modi insanlık düşmanı’ sloganları attı.

Öte yandan Bangladeş hükumeti ise herhangi bir protesto gösterisinin Modi’nin Bangladeş’e gelmesini engelleyemeyeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA