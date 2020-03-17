ABD'nin yaptırımları İran'ın salgına karşı mücadelesini engelliyor

Pakistan Başbakanı İmran Han, Associated Press'in (AP) verdiği röportajda gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dünyaya hızla yayılan koronavirüsün ekonomik tahribatına değinen Han, virüsün gelişmekte olan ülkelerin ekonomisi için yıkıcı olduğunu söyledi.

İmran Han, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının Tahran'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelesini engellediğini belirtti.

Bunlara ilave olarak Pakistan Başbakanı, söz konusu yaptırımların İran ulusunun salgını önleme gücünü kötü yönde etkilediğini aktardı.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang dün yaptığı açıklamasında, "Çin, İran ekonomisi ve halkının daha fazla zarar görmesinden kaçınmak için müdahil ülkelerden İran'a yönelik ilgili yaptırımları derhal kaldırmasını talep ediyor" demişti.