Hindistan'daki gerginlikler barışçıl bir şekilde çözülmelidir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Hindistan'daki son olaylardan endişe duyduğunu belirterek, "Hindistan, farklı ırklar, diller, dinler ve kültürlerin ülkesidir ve bu tür olayların ortaya çıkması Hindistan'ın kültür ve medeniyetiyle bağdaşmıyor" dedi.

Laricani, "Hindistan'da 'Vatandaşlık Yasası' olarak bilinen yeni yasa kavramı Müslümanlar için kısıtlamalar getirdiğini gösteriyor. Halbuki Müslümanlar Hindistan kültürü ve toplumunun bir parçasıdır ve bu ülkenin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır" ifadelerinde bulundu.

Laricani, "Hindistan hükümetinin çatışmayı sona erdirmek ve bu meseleyi barışçıl bir şekilde çözmek için tüm kapasitelerini kullanmasını bekliyoruz" diye konuştu.