Nur-Sultan'da yapılması beklenen Suriye konulu toplantı ertelenebilir

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Mart 2020’de yapılması planlanan Suriye konulu Astana toplantısının ertelenebileceğini bildirdi.

Sputnik’e göre, Muhtar Tleuberdi basın mesuplarına yaptığı açıklamada, bu konuda henüz herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Kazak yetkili, “Geçtiğimiz Aralık’ta görüşmelerin Mart ayında yapılması için planlanmıştı. Ancak şimdi işler değişti ve muhtemelen Mart ayında yapılmayacak” ifadelerinde bulundu.

Suriye krizine çözüm için yapılan Astana görüşmelerinin 14'üncüsü 11 Aralık 2019’da Nur Sultan'da yapılmıştı.

İran, Rusya ve Türkiye arasındaki Astana formatlı görüşmeler, 2017'nin ocak ayından bu yana yapılıyor.

