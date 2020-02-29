Ruhani’den Erdoğan’a "İran-Türkiye-Suriye Zirvesi" önerisi

İran Cumhurbaşkan Hasan Ruhani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Ruhani bu görüşmede, birçok ülke gibi İran’a da yayılan koronavirüsle mücadele konusunda alınan önlemler hakkında bilgi vererek, “Bu visüre yakalanan kişilerin tedavisi için önemli adımlar atılmıştır. Yakın gelecekte bu süreçten geçmemizi ümit ederiz” dedi.

Hasan Ruhani, “Koronavirüs salgını birçok dünya ülkesine sıçrayarak küresel bir soruna dönüşmüştür. Bütün ülkeler el ele vererek, bu sorunun üstesinden gelebilir. İran ve Türkiye sağlık bakanlıkları koronavirüsle mücadele alanında işbirliği yapabilir. İran olarak, bu virüse karşı çıkmak amacıyla iki ülke arasındaki sağlık protokollerinin en yakın zamanda yürürlüğe girmesi ve ticari işlemler ile seferlerin devam etmesi için işbirliği yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İdlib meselesinin büyük önem taşıdığını belirterek, “İdlib, bu bölgede toplanan tehlikeli teröristlerle mücadele ve orada yaşayan sivillerin canının korunması gerekliliği nedeniyle son derece önemli. Bir yandan sivillerin canı korunmalı diğer taraftan da teröristlerin kökü kazınmalıdır” dedi.

Astana süreci doğrultusunda Suriye’deki krizin çözülmesi için İran, Türkiye ve Rusya’nın yaptığı işbirliğine değinen Ruhani, “Bölgede gerginliğin devam etmesi hiçbir ülkenin yararına değildir. Diyalog yoluyla sorunları çözebiliriz” ifadesini kullandı.

İran, Türkiye ve Suriye arasında üçlü bir zirvenin de yapılmasını öneren Cumhurbaşkanı Ruhani, “Suriye toprak bütünlüğünün korunması, terörün kökünün kazınması, sivillerin canının korunması ve İdilb meselesinin en hızlı şekilde çözülmesi bu zirvede ele alınabilir” diye konuştu.