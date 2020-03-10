Çavuşoğlu: AB'nin verdiği sözleri tutmadığı ortada

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- AB'nin verdiği sözleri tutmadığı ortada, çözüm için AB'nin Türkiye'ye dürüst davranması gerekir.
- Artık Türkiye'yi oyalama devri bitmiştir.
- Siyasi ve teknik irtibat sürdürülsün kararı verildi.
- Bugünün şartları 2016’daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapabiliriz, (AB ile) bunları konuşacağız.
- Yeni AB yönetimi Türkiye'nin yükünün farkında.
- Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor.
- Siyasi sebeplerle fasıl açılmasını engelleyenler var.
- Bize insan hakları dersi vermeye çalışıyorlar. Yunan tarafı 5 kişi öldürdü. Medeniyetten bahsedenlerin ne yaptığını görüyoruz.
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