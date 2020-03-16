Türk Tabipleri Birliği'nden kritik koronavirüs açıklaması

T24'e göre, Türk Tabipleri Birliği, Koronavirüs salgını hakkında basın açıklaması yaptı. Birlik adına konuşan Başkan Sinan Adıyaman, açıklamada, "Sokağa çıkma yasağını önermiyoruz. Önlemler alındığı sürece böyle bir şeye gerek yok diye düşünüyoruz. Daha önce de açıklamıştık. Sağlık bakanlığı 18 diyor ama bizim aldığımız duyumlar hasta sayısının daha fazla olduğu ve test sonuçlarının pozitif geldiği ama bunların bu 18 kişilik grupta olmadığı yönünde" ifadelerini kullandı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin yaptığı son açıklamada, "Şu ana kadar toplam vaka sayımız 18'dir" demişti.