Almanya Hizbullah’ın faaliyetlerini yasakladı

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in talimatıyla Hizbullah’ın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığını belirtti.

Polisin Hizbullah ile bağlantılı olduğu şüphesiyle Berlin, Bremen, Münster ve Dortmund’da dernek ve camilerde arama yaptığı öğrenildi.

Hizbullah’ın askeri kanadı, 2013 yılında Avrupa Birliği tarafından terör örgütleri listesine dahil edilmişti. ABD ve Siyonist Rejim de, uzun zamandan beri Almanya’ya Hizbullah’ı yasaklaması için baskı yapıyordu.