Siyonist Rejim siyasi varlığının çökmesinden endişe ediyor

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dün akşam Hz. İmam Mehdi'nin (a.c) kutlu doğum günü münasebetiyle bir konuşma gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüsü salgınına ilişkin Nasrullah, ülkesinde salgına karşı mücadele eden Lübnanlı sağlık çalışanlarını takdir ederek, hastalğın bitmesi temenisinde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah, Siyonist Rejim'in Hz. İmam Mehdi'nin (a.c) zuruhr etmesinden büyük endişe duyduğunu belirterek, "Şu anda, işgal altındaki topraklarda, siyasi varlığını sürdürmekten endişe eden ve ömrünün 80 yıldan fazla sürmeyeceğinden korkan işgalci bir rejim var" ifadelerinde bulundu.

Savaşlar, kolera ve koronavirüsün ideolojilerin çöküşüne yol açacağını aktaran Hizbullah lideri, "Salgın sonrası durum, bazılarının ahlaki bozulmanın eşiğinde olduğunu gösteriyor. Bunun bariz örneği Fransız doktorların 'Afrika'da aşı denemesi yapılmalı' şeklindeki açıklamalarıdır" diye konuştu.