İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503’e yükseldi.

Ülkede, 21 Şubat’ta patlak veren Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu başkent Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut Kovid-19 vaka sayısının 26 bin 62’ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 31 bin 506 olduğunu bildirdi.

Genel Müdür Borrelli, ölenlerin sayısının düne göre 345 kişi daha arttığını ve toplam sayının 2 bin 503’e yükseldiğini belirtti.

Borrelli, dün 2 bin 749 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 192 artarak 2 bin 941’e ulaştığını duyurdu.

Borrelli’nin açıkladığı ölü sayısı, ülkede 4 haftadır Kovid-19 salgını nedeniyle devam eden acil durumda duyurduğu en yüksek ölümün görüldüğü 3. gün oldu. Daha önce 15 Mart’ta 368, 16 Mart’ta 349 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA