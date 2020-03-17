Kuveyt'ten İran'a "korona" yardımı

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmad Nasser Al Mohammad Al Ahmed Al Jabar Al Sabah, bugün sabah saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı, ülkesinin İran'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede destek amacıyla 10 milyon dolarlık insani yardım sağladığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de koronavirüsle mücadelenin küresel bir mesele olduğu için bölgesel ve uluslararası işbirliği gerektirdiğini belirtti.

ABD'nin İran'a karşı tek taraflı ve yasadışı yaptırımlarını kınayan Zarif, Kuveyt'in bu yaptırımların kaldırılması için küresel kampanyaya katılmasını istedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Cumartesi günü sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı bir yazıda İran'ın zor günlerin dostlarını asla unutmayacağını belirtmişti.