İran'dan koronavirüs açıklaması: Can kaybı 1135'e yükseldi

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugün düzenlediği basın toplantısında Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Son 24 saatte 147 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini açıklayan Reisi, böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 1135'e yükseldiğini söyledi.

Reisi, önceden 16 bin 169 olan koronavirüs vakasına 1192 vakanın daha eklendiğini bildirdi. Alirıza Reisi'nin bildirdiği sayıyla birlikte İran'daki toplam koronavirüs vaka sayısı 17 bin 361 oldu.

Reisi ayrıca bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 5 bin 710 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.