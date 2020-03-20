Petrolde son durum

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebin düştüğü bir ortamda Rusya ve Suudi Arabistan'ın ham petrol piyasalarını sarsan fiyat savaşına girmesini sert bir dille eleştirmesi ile birlikte tarihinin en büyük günlük yükselişini gerçekleştirmesinin ardından çıkışına devam etti.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Perşembe günü 2002'den beri en düşük seviyesinden rekor bir yükseliş gerçekleştirmesi sonrası yüzde 5.7 kadar daha tırmandı. Petrol bu hafta, yatırımcıların dikkatlerini çöken talep ve dünyanın en büyük üreticilerinin piyasaya yoğun petrol arzından, virüsün etkileri ile mücadele için yoğunlaşan teşvik tedbirlerine çevirmeleri ile birlikte sert dalgalanmalar yaşadı.

Trump, kanun yapıcıarın ülkenin petrol endüstirisini korumak için devreye girme çağrılarının artmasının ardından, fiyat savaşına müdahale edebileceğini ve kilitlenmeyi çözmek için "orta yol" aramakta olduğunu söyledi. ABD ayrıca, 30 milyon varillik Amerikan petrolü satın alarak stratejik rezervlerini doldurmaya başladığını açıkladı.

Singapur'da Oversea Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee, "OPEC + grubundan geen arzın miktarı halen ABD'nin stratejik rezervlerini doldurma kararını gölgede bırakıyor," dedi ve ABD'nin petrol alımının "okyanusta bir damla" olduğunu sözlerine ekledi.

Cuma günü vadesi dolacak Nisan vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 1.43 dolar yükselerek varil başına 26.65 dolara çıktı ve dördüncü haftaya taşıdığı kaybını azalttı. Daha aktif işlem gören Mayıs kontratı yüzde 2.2 yükselerek Singapur saati ile 13:30'da 26.47 dolara ulaştı.

Mayıs vadeli Brent petrolü, Perşembe günü yüzde 14 yükseldikten sonra, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 27 sent ya da yüzde 1 yükselerek varil başına 28.74 dolara tırmandı. Küresel gösterge Brent petrolü, aynı vadeli WTI'a kıyasla 2.47 dolar primli işlem gördü.