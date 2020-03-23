Petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor

Petrol fiyatları, ABD ile Teksas arasında üretimi kısmaya yönelik bir anlaşmaya varma ihtimali azalırken, ABD'de koronavirüs kurtarma paketlerinden birinin siyasi gecikmeye uğraması ile birlikte 2003'ten bu yana en düşük seviyesine yöneldi.

Vadeli petrol kontratları Londra'da yüzde 3 düşerek varil başına 26 dolara yaklaşırken, Batı Teksas petrolü (WTI), Nisan kontratının Cuma günü vadesinin dolmasının ardından yükseldi. Teksas Demiryolu Komiseri Ryan Sitton, Cuma günü OPEC'in Haziran toplantısına katılması konusunda ender bir davet aldı, ancak bundan birkaç saat sonra, Sitton'ın üretimi kısma konusundaki çağrısının regülatörler ve petrol sondaj şirketleri tarafından eleştirilmesi ile birlikte anlaşmaya varılmasına ilişkin umutlar azalmaya başladı.

ABD Senatosu'nda Demokratlar, Cumhuriyetçilerin yaklaşık 2 triyon dolar büyüklüğündeki ekonomik toparlanma paketini, tedbirlerin işçilerden ziyade işverenler üzerinde odaklandığı ileri sürerek bloke etti. Bu tedbirler muhtemelen onaylanacak, ancak partiler arasındakşi görüş ayrılıkalarının giderilmesi biraz zaman alacak. Asya hisse senetleri sert düşerken, ABD endeks vadeli kontratları yüzde 5 gerileyerek alt işlem sınırına değdi.

Suudi Arabistan ya da Rusya'dan herhangi birinin petrol fiyat savaşından geri adım atma ihtimali zor görünüyor. Kremlin gözlemcilerine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'ın şantajına karşılık onların istediklerini yerine getirmeyecek. Daha fazla sayıda ülkenin karantinaya girmesi ile birlikte, petrolde talep görünümü hızla kötüleşiyor. Bazı traderlar, ham petrol talebinin günlük 10 ila 20 milyon varil çökebileceği tahmininde bulunuyor.

Axicorp Ltd. baş Asya piyasa stratejisti Stephen Innes, "Petrol, OPEC ve Teksas üretim kısıntısı konusunda anlaşamazsa hızlı bir şekilde 10 ila 15 dolar seviyelerine inebilir," dedi ve "Petrol stoklama kapasitesi olan traderların elleri güçlü olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Mayıs vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 2.7 düşerek Singapur saati ile 13:06'da varil başına 26.26 dolara geriledi. Fiyatlar erken saatlerde 24.68 dolara kadar indi. Bu seviye, Çarşamba günü görülen 12 Mayıs 2003'ten beri en düşük kapanış seviyesinin altında.

Mayıs vadeli WTI, Nymex piyasasında, yüzde 1.2 yükselerek varil başına 22.89 dolara tırmandı. Kontrat erken saatlerde 20.80 dolara kadar düştü. Nisan kontratı geçen hafta yüzde 29 ile 1991'den bu yana en büyük haftalık kaybını gerçekleştirdi.

Kaynak: Bloomberg