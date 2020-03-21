Uzmanlardan Petrol fıyatı konusunda uyarı

WTI petrolünün 3 ila 5 dolar daha ucuz işlem göreceği ve düşük fiyatların birkaç hafta veya yıl sonuna kadar sürebileceği belirtildi.

Petrol piyasasının bazı aktörleri fiyatların yükseleceği umuduyla daha fazla petrol almaya başlarken, bazıları da fiyatların daha da düşeceğini düşünüyor.

Çinli hedge fonu Shanghai Youlin Investment Management analistlerine göre, WTI petrol fiyatı ABD şeyl petrol üretim maliyetinin altına düşecek.

Banka analistleri ayrıca, kotasyonların düşmeye devam edeceğini düşünüyor. Goldman Sasch, Brend petrolünü 20 doların altına düşürebilecek fiyat oynamalarının devam edeceği tahmininde bulundu.

Citigroup, varil başına 17 dolar veya daha düşük bir senaryo öngörüyor ve en kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda, varil başına beş dolara kadar, hatta depolama ve lojistik sorunları nedeniyle bazı bölgelerde negatif reel fiyatlara kadar düşebileceğini belirtiyor.

Daha önce, OPEC+ ülkeleri petrol üretimini azaltma anlaşmasının parametrelerini değiştirmek için bir uzlaşıya varamadı. Rusya, üretimi azaltma önerisini reddetti ve mevcut koşulları korumayı önerdi.

Suudi Arabistan, petrol üretiminin kısıtlanmasında ısrar etti. Daha sonra Riyad, aksine üretimin arttığını ve petrol fiyatlarının düştüğünü açıkladı. Bu da kotasyonun çöküşüne neden oldu.

Kaynak: Sputnik