Sınır tanımayan doktorlardan İran'a koronavirüs desteği

İran'ın Fransa Büyükelçisi Behram Kasımi, bugün sabah saatlerinde sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, "Fıransız sınır tanımıyan doktorları yeni tip koronavirüs salgınıyla (Kovid-19) mücadele için Tahran'a sahra hastanesi, ilaç, maske, tıbbı üniforma ve gerekli diğer malzemelerden oluşan insani yardım paketi gönderdiler." ifadelerinde bulundu.

Kasımi ilaveten "Koronavirüsün dünyayı sararak endişe yarattığı mevcut durumda küresel dayanışmayı güçlendirmek gerekiyor" diye kaydetti.