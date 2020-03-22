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22 Mar 2020 12:00

Sınır tanımayan doktorlardan İran'a koronavirüs desteği

Sınır tanımayan doktorlardan İran'a koronavirüs desteği

İran'ın Fransa Büyükelçisi Behram Kasımi, sınır tanımıyan doktorların koronavirüsle mücadele için Tahran'a ilaç, maske, tıbbı üniforma ve gerekli diğer malzemelerden oluşan insani yardım paketi gönderildiğini duyurdu. 

İran'ın Fransa Büyükelçisi Behram Kasımi, bugün sabah saatlerinde sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, "Fıransız sınır tanımıyan doktorları yeni tip koronavirüs salgınıyla (Kovid-19) mücadele için Tahran'a sahra hastanesi, ilaç, maske, tıbbı üniforma ve gerekli diğer malzemelerden oluşan insani yardım paketi gönderdiler." ifadelerinde bulundu.

Kasımi ilaveten "Koronavirüsün dünyayı sararak endişe yarattığı mevcut durumda küresel dayanışmayı güçlendirmek gerekiyor" diye kaydetti.

News Code 1885356

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