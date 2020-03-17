İngiltere, Fransa ve Almanya'dan İran'a tıbbi yardım

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, sosyal medya Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın koronavirüs salgınıyla mücadele için İran’a tıbbi malzeme ile 5 milyon avroluk yardımda bulunduğunu bildirdi.

Rob Macaire, salgınla mücadelede büyük çaba gösteren İranlı doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarını takdir etti.

Nevruz Bayramını da İran halkına kutlayan İngiliz büyükelçi, yeni yılın huzur, mutluluk ve barış dolu geçmesini diledi.

Dün akşam saatlerinde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüşen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'a koronavirüsle mücadele için gönderdiği insani yardımlardan dolayı İngiltere ve Avrupa Birliği'ne teşekkür etmişti.