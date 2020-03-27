Boris Johnson da koronavirüse yakalandı!

İngiltere Başbakanı Johnson resmi twitter adresinden bir video paylaşarak, "Son 24 saatte hafifte olsa bazı semptomlarım olduğunu fark ettim ve corona virüs test sonucum pozitif çıktı. Şu an karantinadayım fakat video konferans yoluyla virüsle savaşta hükümet çalışmalarını yönetmeye devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz" açıklamasında bulundu.

İngiltere Veliaht Prensi Charles da dün corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu. 71 yaşındaki Veliaht Prens'in de karantinada olduğu açıklanmıştı. Balmoral'da karantina altındaki prensin eşi Camilla'nın test sonucunun ise negatif çıktığı ifade edildi. 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth en son 12 Mart'ta Buckingham Sarayı'nda Prens Charles ile görüntülenmişti.

İngiltere'de son verilere göre, 11 bin 658 enfekte oldu, 578 kişi de yaşamını yitirdi.

Kaynak: Hürriyet