İstanbul Adliyesi karantina altına alındı

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan bir hakimin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ilk kısa testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre, yaşanan bu gelişmenin ardından 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli hâkimler ve mahkeme personeli karantinaya alındı. Mahkeme kalemi kapatıldı ve dezenfekte ediliyor.

Geçen hafta da 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bir hâkimin eşinde Koronavirüs çıkmasının ardından mahkeme kapatılmış ve mahkeme personeli tedavi altına alınmıştı.