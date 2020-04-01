İran Sağlık Bakanlığı: Son 24 saate 817 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, Tahran'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Yeni vaka sayısının toplam 2 bin 987 olduğunu belirten Cihanpur, virüsün bulaştığı kişi sayısının 47 bin 593'e çıktığını söyledi.

"Maalesef son 24 saatte 138 vatandaşımız daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmiştir" diyen Cihanpur, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının toplam 3 bin 36'ya yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saate 817 kişinin iyileştiğini belirten İranlı yetkili, iyileşenlerin toplam sayısının ise 15 bin 473 olduğunu kaydetti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.