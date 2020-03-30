İran'dan flaş "koronavirüs" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Cihanpur, ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 41 bin 495'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bin 757'ye yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 117 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Cihanpur, 3 bin 186 yeni vaka daha belirlendiğini söyledi.

Bunlara ilave olarak Cihanpur, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 13 bin 911 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.