  1. Toplum
30 Mar 2020 14:14

İran'dan flaş "koronavirüs" açıklaması

İran'dan flaş "koronavirüs" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Cihanpur, ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 41 bin 495'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bin 757'ye yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 117 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Cihanpur, 3 bin 186 yeni vaka daha belirlendiğini söyledi.

Bunlara ilave olarak Cihanpur, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 13 bin 911 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.

News Code 1885467

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