İran yapımı hızlı tanı kiti tanıtıldı

İran Savunma Bakanlığı'nın yerli koronavirüs tanı kiti bu sabah Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı'nda tanıtıldı.

Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan İran Silahlı Kuvvetleri Endüstriyel Araştırma Daire Başkanı General Azizi, “Bu kit hastalığı üç saat içinde daha doğru ve iyi bir şekilde tespit edebilir, ayrıca dünyadaki tüm yaygın genomları da tanımlayabilir” dedi.

General Azizi, yerli tanı kitinin gerekli lisansları aldığını ve seri üretime hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya sıçrayan virüs İran'da ilk kez geçtiğimiz 19 Şubat'ta Kum kentinde 2 kişide görüldü.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı son açıklamada, ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 41 bin 495'e, vefat sayısının ise 2 bin 757'ye yükseldiğini bildirdi.