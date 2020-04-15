İran'da anında koronayı tespit edebilen cihaz tanıtıldı

Devrim Muhafızları uzmanları tarafından yerli imkanlarla üretilen koronavirüsü anında tespit edebilen cihaz İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katıldığı törende tanıtıldı.

Söz konusu cihazın yüzde yüz İran yapımı olduğunu belirten Tümgeneral Selami, "Bu cihaz 5 saniye içinde fiziksel temas olmadan uzaktan koronayı tespit edebilir" dedi.

Tümgeneral Selami, "Cihaz, kişiden kan almadan uzaktan test yapıyor, ayrıca üzerindeki antenle enfekte olmuş alanları da tespit edebiliyor" ifadesini kullandı.

Gelişmiş Sanayii Geiştirme ve Destekleme Fonu Başkanı da bugün yaptığı açıklamada, İran'da 2 ila 5 dakikada Kovid-19 hastalığını tespit edebilen hızlı tanı kitinin üretime başlayacağını duyurmuştu.