Zarif: ABD'nin yaptırımları savaş suçunun ötesinde

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD’nin İran karşıtı yaptırımlarına tepki göstererek, "ABD, korona salgını yayılırken sabotaj ve cinayetin ötesine geçerek İranlılara karşı ekonomik savaş, ekonomik ve sağlık terörizmi başlatmıştır. Bunlar savaş alanında izin verilenin ötesinde bile" dedi.

Uluslararası topluma seslenen Zarif mesajında, “Savaş suçu işleyenlere desteği durdurun! ABD’nin ahlak dışı ve illegal yaptırımlarına uymayı durdurun." ifadesini kullandı.