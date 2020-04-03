Biden: Trump hükümeti İran'a yönelik yaptırımları hafifletmeli

Amerikan basınına göre, ABD'de başkanlık seçimi için yarışan Demokrat adaylardan Biden, Trump yönetimine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede eden İran'a yönelik ABD yaptırımlarının hafifletilmesi çağrısı yaptı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, yazılı açıklama yaparak İran dahil virüsten en fazla etkilenen ülkelere yardım edilmesi konusunda adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Trump yönetimine hitap eden Biden, hükümeten ilaç ve tıbbi malzeme şirketlerine İran'a ihracat lisansı vermesini ve İran'ın uluslararası bankalar ve nakliye şirketlerine erişimine müsaade etmesini istedi.

Önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın yeni tip koronavirüsle mücadele eden İran'a uyguladığı yaptırımları kaldırma ihtimali olduğunu söyledi.

İran'ın da aralarında bulunduğu 8 ülke, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, yaptırımların kaldırılması için yardım istemişti.

Trump hükümeti, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.