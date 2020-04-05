ABD'li yönetmen Stone Trump'ın İran tutumunu eleştirdi

ABD'li yönetmen Oliver Stone, Daily News’da yayınlanan yazısında, ABD'nin ekonomik yaptırım politikasını eleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde devam eden ABD’nin İran, Venezuela ve diğer ülkelere yönelik uyguladığı yaptırımları “acımasızca” olarak nitelendirerek, "Birçok kişi bu aptallığın kurbanı olmadan önce ABD yönetimi tutumunu değiştirmeli” dedi.

Stone ayrıca, koronavirüs vakalarının tespit edilmesiyle hiçbir limana demirleme izni alamayan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinin Küba tarafından kabul edilmesini takdir etti.

İran, Suriye, Kuzey Kore, Venezuela, Çin, Rusya, Küba ve Nikaragua, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için başta ABD'den olmak üzere ülkelerine yönelik tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Yaptırım altında olan söz konusu 8 ülke, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, tek taraflı yaptırımlar ve BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının derhal kaldırılmasını talep etmesini istedi.

Trump hükümeti, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.