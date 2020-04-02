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2 Nis 2020 11:39

Zarif'ten İran'ı tehdit eden Trump'a sert tepki

Zarif'ten İran'ı tehdit eden Trump'a sert tepki

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabı üzerinden İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a sert bir tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Donald Trump'a seslenen Zarif, "Yine de savaş kışkırtıcıları sizi yanlış yönlerndirmesin" dedi.

Zarif'in kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran arkadaşlara sahip. Kimsenin milyonlarca vekil gücü olamaz" belirtildi.

Bakan Zarif'in mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Sinsice yalan söyleyen, hile yapan ve terör uygulayan ABD'nin tersine İran sadece savunma tedbirleri almıştır. Bu açık ve net.

İran savaş başlatmaz, ama savaş başlatanlara ders verir."

News Code 1885501

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