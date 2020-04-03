Uluslararası Atom Enerji Kurumu'ndan İran'a korona desteği

İran'ın Viyana'daki uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi, yakında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) iki hızlı korona teşhis cihazı (RT-PCR) göndereceğini duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak, son 24 saatte 2 bin 875 yeni tanı konduğunu, toplam koronavirüs vaka sayısının 50 bin 468'e çıktığını belirtmişti.

Son 24 saatte 124 kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini açıklayan Cihanpur, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 160'a yükseldiğini söylemişti.