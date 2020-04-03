  1. Siyaset
3 Nis 2020 09:45

Uluslararası Atom Enerji Kurumu'ndan İran'a korona desteği

Uluslararası Atom Enerji Kurumu'ndan İran'a korona desteği

İran'ın Viyana'daki uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi, yakında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) iki hızlı korona teşhis cihazı (RT-PCR) göndereceğini duyurdu.

İran'ın Viyana'daki uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi, yakında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) iki hızlı korona teşhis cihazı (RT-PCR) göndereceğini duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak, son 24 saatte 2 bin 875 yeni tanı konduğunu, toplam koronavirüs vaka sayısının 50 bin 468'e çıktığını belirtmişti.

Son 24 saatte 124 kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini açıklayan Cihanpur, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 160'a yükseldiğini söylemişti.

News Code 1885508

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 13 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler