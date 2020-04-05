Hamas: İran halkı ile dayanışma içindeyiz

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, dün akşam Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.

Velayeti, Filistin meselesi ve Kudüs'ün kurtuluşu yönünde çalışan direniş gruplarının yanı sıra Hamas'ı takdir ederek, "Kudüs ve Filistin İslam dünyasına aittır ve Şehit Korgeneral Kasım Süleymani gibi direniş gruplarının gittiği yol, Filistin'in hedefleri ve amaçlarının gerçekleşmesine kadar devam edecektir" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de yeni tip koronavirüsle (kovid- 19) mücadele konusunda İran milletiyle dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

Filistin'in zafer kazanacağı ve Kudüs'ün kurtulacağını vurgulayan Heniyye, başta İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei olmak üzere İran'ın tutumunu takdir ederek, "En kısa zamanda Kudüs'ün kurtulmasını temenni ediyorum" diye konuştu.