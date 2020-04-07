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7 Nis 2020 18:37

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

TRT Haber'in bildirdiğine göre, Ulusal basında çıkan haberlere göre, Adamawa eyaletine bağlı Kirchinga köyüne gelen Boko Haram üyeleri, silahla etrafa rastgele ateş açtı.

Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Pek çok evin yandığı saldırıda, örgüt üyeleri halkın gıda ürünlerini çaldı.

Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

News Code 1885623

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