Suudi savaş uçakları Yemen'de karantina merkezini vurdu

SABA Haber Ajansı'na göre, Suudi savaş uçakları, ülkenin orta kesiminde yer alan Beyda vilayetinin Afar bölgesindeki karantina merkezini hedef aldı.

Haberde söz konusu saldırının Yemen Ensarullah Hareketi'nin salgının ülkede yayılmasını önlemek için aldığı sağlık tedbirlerini aksatmayı hedeflediği belirtildi.

Yemen'de şu ana kadar koronavirüs vakası olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yemen Savaşı

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap Koalisyonu, 26 Mart 2015’te ‘Kararlılık Fırtınası’ adı altında Yemen’e yönelik askeri operasyon başlattığını duyurdu.

Bu askeri koalisyon ve uluslararası sermayenin lejyonerleri, üç yıldır Yemen’de kan dökmekte. Koalisyonunun saldırılarının başladığı 2015 yılından buyana Yemen’de insani durum her geçen gün kötüye gitmektedir. Yemen hava sahasının kapatılması ve limanların kullanılamaması sebebiyle insanı yardımların girişi engellenmektedir.

Suudi Arabistan'ın askeri saldırıları yüzünden Yemen halkı bir taraftan açlık ve kıtlık gibi farklı sorunlarla boğuşurken öte taraftan hastalıkşar ile mücadele etmektedir. Temiz suya ulaşamamanın yol açtığı Kolera, ilaç ve aşının bulunmamasından dolayı hızla Yemen şehirlerine yayılmaktadır.