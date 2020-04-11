Suudi Arabistan'ın ateşkes planı sadece bir aldatmacadır

Fateme Salehi - Suudi Arabistan, bugünlerde koronavirüsün yayılmasının gölgesinde insani kaygılar iddiası da dahil olmak üzere çeşitli bahaneler altında iki hafta boyunca geçici bir ateşkes planı sunarak başka hedefler peşinde koşmaya çalışıyor.

Şu anda kendisini yetersiz hisseden Suudi Arabistan ve paralı askerleri iki haftalık ateşkes ile güçlerini toplayarak yeniden saldırganlıklarını devam etmeyi amaçlıyor.

Suudi Arabistan'ın sunduğu ateşkes planına ilişkin Mehra Haber Ajansı'na açıklama yapan Yemen Ensarullah Hareketi İcra Dairesi Başkan Yardımcısı Kasım Hamran, "Bu plan Ensarullah tarafından BM elçisine sunuldu ve kapsamlı bir ateşkes ve Yemen kuşatmasının tamamen kaldırılmasını içeriyordu. Ancak Suudi Arabistan ve saldırgan koalisyon üyeleri bu planı kendi unsurlarını yeniden yapılandırmak için bir fırsat olarak gördüler" dedi.

Yemen Ensarullah Hareketi'nin Suudi Arabistan'ın sunduğu geçici ateşkes planı karşısındaki tutumunu açıklayan Hamran,"Doğal olarak, bu ateşkesi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve bunun bir yalan ve aldatmaca olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Hamran konuya ilişkin olaran, "Biz bu şartlı planın Suudi Arabistan'ın aciz kaldığından kaynaklandığına ve duurumu yeniden düzeltmesi amacıyla sunduğuna inanıyoruz. Ancak bu konuda insanlık meselesini gündeme getirmek sadece bir gerekçedir ve tüm Yemen halkı bunu iyi biliyor" diye konuştu.

Hamran ilaveten Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgınıyla mücadele için Yemen'e yardım sağladığı iddiasına tepki göstererek, "Herkes koronavirüsün Suudi Arabistan'da yayıldığını biliyor ve bunu Yemen'de görmüyoruz. Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte koronavirüsü Yemen'de yaymaya çalıştığını gösteren bilgilerimiz var" ifadelerinde bulundu.