Türkiye'de hangi ilde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı yüksek?

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'de bin 890 kişi hayatını kaybederken, açıklanan verilere göre Zonguldak, nüfusa göre karşılaştırıldığında ölümlerde ilk sırada bulunuyor.

596 bin nüfuslu Zonguldak, Koronavirüs vaka sayısının fazla olması nedeniyle 30 büyükşehirle birlikte sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirlerden biri oldu.

Kent, 81 il içinde nüfusa göre kıyaslama yapıldığında en çok vaka ve ölüm oranına ev sahipliği yapıyor. Paylaşılan bilgilere göre Zonguldak, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden insanların sıralandığı ilk 10 şehir listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Ölüm sayısında İstanbul'u geçen şehir, Koronavirüs vaka yoğunluğunda ise İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından 6. sırada bulunuyor.

Akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor

Zonguldak, 1,5 kilometre karelik alanda kömür tozu püskürten 7 termik santrale sahip bir şehir. Bu nedenle kentte yaşayan insanların pek çoğu akciğer hastalıklarına yakalandı.

Bu durum da Koronavirüs'ün, solunum yolu rahatsızlığı olanları daha çabuk etkilediği gerçeği ile birlikte düşünüldüğünde korkutucu bir tablo ortaya koyuyor.

Kaynak: T24