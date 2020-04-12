Rus senatör: ABD’nin dünya hegemonyası geçmişte kalıyor

Rus Senatör Aleksey Puşkov, koronavirüs salgınının ABD’nin dünya hegemonyasının geçmişte kaldığının bir kanıtı olduğunu söyledi.

Daha önce South China Morning Post gazetesinde yayınlanan bir makalede, koronavirüs pandemisinin sona ermesinin ardından stratejik, askeri ve ekonomik açıdan en güçlü olan Rusya, Çin ve ABD’nin dünya düzenini yeniden şekillendirecekleri belirtilmişti.

Haberi Twitter hesabından değerlendiren Puşkov, “Çin’de pandemi sonrasında dünyayı ABD, Çin ve Rusya’nın şekillendireceği düşünülüyor. Evet, bu büyük üçgen belirleyici rolde olacak. Ancak ABD’nin dünya hegemonyası ile ilgili iddialarından vazgeçmesi gerekecek. ABD’nin elit kesimi buna hazır değil. Fakat pandemi bunu teyit etti, bu hegemonya geçmişte kalıyor” ifadelerini paylaştı.

Daha önce ABD'li Senatör Lindsey Graham, Çin'in salgın nedeniyle Amerikalıların ölümlerinden ve ülkedeki işsizlikten sorumlu olduğunu, bu nedenle Çin'in çok sert bir şekilde cezalandırılması gerektiğini, böylece bunun gelecekte caydırıcı bir rol oynayacağını ifade etmişti.

Kaynak: Sputnik