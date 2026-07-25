Çin'den Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına destek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Wang Yi- Muhammed İshak Dar görüşmesine ilişkin açıklama yayınladı.

Wang Yi, Pakistan'ın ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının sağlanmasında üstlendiği kilit rolü büyük takdirle karşıladıklarını belirterek, Çin'in Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına, tüm tarafların diyalog ve müzakerelere dönmesinin teşvik edilmesine ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik kararlı desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Wang, iki ülkenin ortak çıkarlarını ve Küresel Güney'in meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere Shanghai İşbirliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı platformlarda Pakistan ile koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını da dile getirdi.